Boeing sipleb tõsistes raskustes

Müüginumbrid muutusid eriti kriitilisteks MAX 737 lennukimudeliga aset leidnud katastroofide järel. MAX 737 juures leiti mitmeid tootmisvigu, mistõttu kaotas see rohkem kui aastaks lennuloa. Kuigi nüüdseks on lennuluba taastatud, tühistasid mitmed lennufirmad enda tellimused ning lisaks tuli Boeingul erinevatele tellijatele maksta üle kahe ja poole miljardi euro kompensatsioone.

Tegemist ei ole Boeingu ainukese probleemse mudeliga. Lisaks on selgunud, et defekte esineb ka Boeing 787 ning Boeing 777X juures. Seetõttu on õhus võimalus, et Boeing peab kukrut kergendama veel pea üheksa miljardi euro võrra.