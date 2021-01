Investeerimispettus on viinud enesetapuni. Mida teha investeerimispettuse kahtluse korral?

Tänavu jõustunud pensionireformiga on inimestel tekkinud võimalus kogutud raha teisest sambast välja võtta. Kuigi enamus inimesi plaanib raha kogumist jätkata, on ometi kümned ja kümned tuhanded otsustanud raha välja võtta ja seda omal käel investeerida. Turule saabuv raha paneb aga kelmid uusi skeeme leiutama.

Finantsinspektsiooni sunni rakendamise osakonna juht Janar Stamm märkis, et õnneks on teisest sambast raha välja võtjatel võimalik raha investeerima asuda kõige varem tänavu septembrikuust, sest siis on võimalik veel hoiatada ja harida neid, kes seda vajavad. "Et ei juhtuks nii, et aastatega kogutud teise samba raha inimestel ühe hetkega tuulte poole ära kaob," lausus Stamm.

Politsei Põhja-prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt lisas, et kelmid ja nende skeemid on taustal kogu aeg olemas. Eelmisel aastal pandi Eestis toime 200 investeerimiskelmust. "Meie oleme näinud ettekavatsetud ja jõhkrat lähenemist inimesele, kuni tal ei ole enam midagi. Oleme näinud skeeme, kus inimene töödeldakse pehmeks ja õpetatakse välja enda ja oma lähedaste nimel kiirlaene võtma, et väljamõeldud investeerimisplatvormile aina rohkem raha kanda," rääkis Kelt. Ta lisas, et petuskeemid on nagu narkokuritegevus. "Me teame, et kuskil on see narkomaan olemas, kuid me peame õppima sellega elama ja hakkama saama," märkis Kelt.

Kontrolli finantsinspektsiooni koduleheküljelt, kas ettevõttel on tegevusluba