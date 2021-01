Sven Nuutmann läks Piletilevile teist korda kosja. „Mis seal salata, pidin ka suure summa laenu võtma”

Sven Nuutmanni esimene töökoht oli pitsameistri oma. Toona käis ta veel koolis. Siis viis elu ta Soome Kotka kõrgemasse merekooli õppima. Juba siis meeldis talle meri. Ju sel põhjusel, et nii vanavanemad kui ka vanemad on Hiiumaalt pärit. Ta hakkaski tööle riigiettevõttes Tallinna Sadam, reisisadamas, kuid 1995. aastal kiskus saatus teistele radadele. Esmalt Sunseti klubi juhiks. Intervjuus LP-le ütleb Nuutmann, et nüüd, üle 25 aastat hiljem, on ta justkui ringiga meelelahutuse juurde tagasi jõudnud. Veebruari keskel peaks konkurentsiametist tulema luba, millega saab Nuutmann koos Baltcapi Fondiga lõplikult Baltic Ticket Holdingu ehk Piletilevi omanikuks. Karmi „lammutaja” imagoga Nuutmann on viie lapse isa ja koroonaajal on ta nautinud perega aja veetmist.