Rahalise vabaduse ekspert: II sambast raha väljavõtmine on inimese enda vaba otsus

Arumäe toetab pensionireformi valikute vabadust ja usub isiklikult sellesse, et inimesed peaksid oma rahaasjade eest ise täielikult vastutuse võtma, kuid samal ajal saab aru, et paljud inimesed seda ei tee. "Aga ma ei arva, et oleks õige karistada ka neid, kes võtavad vastutuse ja hoolitsevad selle eest, et oma raha ise edukalt investeerida," räägib ta.

Kui võtta puhtalt finantsintelligentsuse aspektist, toob Arumäe välja, et on olemas varad ja kohustused. Kõige lihtsama definitsiooni järgi varad panevad raha sinu taskusse ning kohustused viivad raha sinu taskust välja. "Pensionisüsteemi probleem on see, et kuni 65. eluaastani viib see raha taskust ainult välja ja ei pane mitte midagi taskusse. Seega kuni selle ajani on see minu jaoks kohustus, ootuses ja lootuses, et kui kunagi jõuan pensioniikka, on seal veel midagi alles, millel on veel väärtust ja saan selle eest lubada endale teatud minimaalse elustandardi," räägib ta pensionisamba miinuspoolest.