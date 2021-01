Tesla kasum jäi oodatust väiksemaks, aga Elon Musk sai üüratu preemia

Tesla neljanda kvartali majandusaruandest selgus, et vaatamata oodatust suuremale käibele ei ole ettevõtte kasum eeldatud tasemel. Tesla ise seletab seda asjaoluga, et tarbijad on hakanud eelistama odavamaid automudeleid Model 3 ja Model Y. Lisaks teatas firma esindaja, et nende lipulaeva, Model S-i, tootmiskulud on koroonakriisi tõttu suurenenud.