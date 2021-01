Eesti Panga president: Eesti ettevõtjad investeerivad innovatsiooni Euroopa keskmisest vähem

Eesti jooksevkonto on viimastel aastatel olnud ülejäägis, mis tähendab, et Eesti ei laena enam raha välismaalt ja riigina säästame rohkem, kui investeerime. „Meil on vaja aru saada põhjustest, miks ettevõtted ei pea Eestisse investeerimist enam piisavalt perspektiivikaks. Kui Eestis on siiani olnud atraktiivne ärikeskkond ja meie riik on toetanud investeeringute tegemist jaotamata kasumi maksuvabastusega, siis praegu paistab, et see pole enam piisav. Edaspidiseks on vaja leida täiendavaid viise, kuidas olla atraktiivne välisinvestoritele ja julgustada kohalikke ettevõtteid laienema," rääkis Madis Müller.