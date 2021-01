FOTOD | Baltic Horizoni Postimaja ja Coca-Cola Plaza välimus muutub

Baltic Horizon Fond fondijuht Tarmo Karotam lisab: "Hea meel on tõdeda, et hoonete arendus edeneb plaanipäraselt ning ilmet hakkab võtma ka uue kaasaegse hübriidkeskuse kontseptsioonlahendus, mis jaekaubanduse sektoris on üheks edu võtmeküsimuseks. Tegemist on kindlasti ühe huvitavaima projektiga, millega oleme tegelenud - hõlmates mitmeid nüansse nagu koha- ja hoonete ajalugu, funktsioonid, seotud sidusrühmad ja tuleviku tehnoloogiad ning trendid. Kindlasti peab tekkima sünergia kogu hoonete vahetusläheduses, mitte ainult hoonete sisus - loome orgaaniliselt kulgevad sissepääsud ja avame uue sisetänavad suunal Hobujaama-vanalinn ning Narva maantee-Rotermann. Samuti räägime kaasa ja panustame naabritega ka Hobujaama väljaku ilme parendamisel. Seega uus hübriidkeskus seob tervikuks hoone ümbruse, sisetänava, kaubanduse/teenused, toitlustuse (sh turg) ja kultuuri, pakkudes inspireerivat miljööd aga ka kiire linnatempo eest hetkelist pelgupaika".