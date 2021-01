FOTOD JA VIDEO | Vaata, kuidas hävitati pea 10 miljonit salasigaretti

MTA tolliosakonna järelevalve valdkonna juhi Voldemar Linno sõnul moodustavad täna hävitatud sigaretid vaid väikese osa konfiskeeritud salasigarettidest, sest mullu konfiskeeriti ainuüksi esimesel poolaastal veidi alla 24 miljoni salasigareti

Ta ütleb ka, et kui pea kümme miljonit salasigaretti oleks jõudnud mustale turule, siis see tähendanuks riigile umbkaudu poolt miljonit saamata jäänud maksueurot.





MTA riigivarajuhi Arvids Tisler räägib, et konfiskeeritud sigaretid purustatakse ning antakse seejärel põletusmaterjaliks erinevatele ettevõtetele. Varasemalt on purustatud sigaretid müüdud näiteks Kunda tsemenditehasele, kuid konkreetse laadungi lõppsihtkoht on hetkel veel teadmata. Ei ole välistatud ka purustatud sigarettide välismaale müümine. Näiteks läks Tisleri sõnul viimane koorem purustatud sigarette Leetu. Kui enamikke hävitatud salakaupu on võimalik mingil moel taaskasutada, siis sigaretid ei kõlba Tisleri sõnul paraku millekski muuks kui küttematerjaliks

Voldemar Linno hoiatab potentsiaalseid salakaubavedajaid, et MTA-l on väga hea infovahetus välisriikidega, mistõttu suures koguses salasigarettide Eestisse toojad jäävad pea alati vahele. Kui kõiksugu koormate vahele peidetud salasigaretid on MTA sõnul tavalised, siis näiteks hiljuti üritasid kavalpead peita pea 600 000 salasigaretti seest õõnsaks uuristatud ehituslaudade sisse. Linno räägib, et tolle koguse salasigarette aitas avastada kombinatsioon tollitöötajate professionaalsusest ning varasemalt kogutud informatsioonist.

Enamik salasigarete tuleb riikidest, kus nende hind on väga odav. Linno sõnul on taolised riigid näiteks Venemaa, Ukraina, Valgevene ning Türgi. Eraldi probleemiks olevat aga üle Läti piiri veetavad võltssigaretid. Kui võõrriigi maksumärgisega sigaretid on siiski toodetud vastavas tehases ning sarnase kvaliteediga legaalselt müüdavatele toodetele, siis võltssigaretid on toodetud illegaalsetes sigaretitehastes. See tähendab, et need ei pruugi vastata ühelegi kvaliteedistandardile ning võivad omada tervisele veelgi laastavamat mõju kui korralikus tehases toodetud sigaretid.