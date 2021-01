Eesti töötukassa hakkab töötasutoetuste avaldusi vastu võtma esmaspäeval, toetus on pikenenud piirangute tõttu suurem

Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu märkimisväärselt häiritud. Kuna piiranguid on pikendatud, siis on ka kompensatsioon esialgu plaanitust suurem.