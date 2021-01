Facebook: "Valmistume Apple'i kohtusse kaebamiseks"

Zuckerberg kritiseerib Apple’i pidevaid tarkvarauuendusi, mida Facebooki juhi arvates kasutatakse vaid Apple’i konkurentide kiusamiseks. “Apple kasutab enda jõupositsiooni, et takistada meie rakenduste töötamist,” väidab Zuckerberg.

Apple’i juhi Tim Cooki sõnul soovitakse sagedaste tarkvarauuendustega tagada Apple’i kasutajate privaatsust, kuid Zuckerberg selle väitega ei nõustu. Tema arvates on näiteks Apple’i iMessage’i privaatsusnõuded palju leebemad kui Facebooki WhatsAppil. Facebooki juht ütleb, et kui Apple ei kasutaks pahatahtlikult enda jõupositsiooni, siis oleks WhatsAppil USAs rohkem kasutajaid kui iMessage’il, sest tegemist on parema teenusega.