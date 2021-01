LHVs on sajad kliendid skandaalse aktsiaga kaubelnud. Swedbankis saab teha tehinguid Gamestopi aktsiaga

Viimastel kauplemispäevadel on palju küsimusi tekitanud LHV välismaakleri seatud piirangud GME ja teiste aktsiate ostmisel. Selgitame järgnevalt lühidalt, miks need tekkinud on, teatas pank.

Piirangute puhul käib jutt aktsiatest, mille vastu on väikeinvestoritel tohutu ostuhuvi, et ajada aktsiahinnad lühikeseksmüüjate arvelt ülikõrgeks.

LHV-l ei ole võimalik kahjuks oma välismaakleritele ette kirjutada, milliseid instrumente nad peavad millises mahus pakkuma. Samas ei ole me kindlasti olukorraga rahul ning otsime lisaselgitusi, lahendusi. On ka meie soov pakkuda oma klientidele võimalikult laia väärtpaberite valikut.

Meie praegune välismaakler põhjendas instrumendi ostupiirangut juhatuse otsusega. Täpsemaid põhjendusi meil ei ole, kuid me võime aimata, et maakler ei taha lubada jaeklientidel osta instrumenti, mille puhul on oht, et instrumendi turuhind on ajutiselt "üles pumbatud" ning mis varem või hiljem kukub allapoole. Näiteks 28.01.2021 turu alguses GME-d ostnud kliendi positsioon oleks kauplemispäeva lõpus olnud 44% väiksema väärtusega. Kas ja kui legaalsed sellised piirangud on, selgub peagi USA järelevalveasutuste juurdluse tulemusel.