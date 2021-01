LHVs on sajad kliendid skandaalse aktsiaga kaubelnud. Swedbankis saab teha tehinguid Gamestopi aktsiaga

LHV foorumis käib hoogne kaeblemine, et miks ei lasta Gamestopi aktsiaga tehinguid teha.

LHV selgitab juhtunut

Viimastel kauplemispäevadel on palju küsimusi tekitanud LHV välismaakleri poolsed piirangud GME ja teiste aktsiate ostmisel. Selgitame järgnevalt lühidalt, et miks need tekkinud on, teatas pank.

Kuivõrd LHV on otseliige ainult Balti börsidel, siis välisturgudel tehingute tegemiseks kasutame teiste maaklerfirmade teenuseid. Seetõttu sõltume üsna palju nende poolt seatud piirangutest kaubeldavatele väärtpaberitele.

Piirangute puhul käib jutt aktsiatest mille osas on tohutu väikeinvestorite ostuhuvi, et ajada aktsiahinnad lühikeseksmüüjate arvelt ülikõrgeks.

27.01.2021 esines meie USA turgudel kasutaval välismaakleril tehnilisi tõrkeid GME aktsiaorderite töötlemisel alates börsi avanemisest kuni kella 20.38-ni. Otsustasime tõrgete ajaks peatada GME aktsiate ostuorderite lubamise ning avasime selle esimesel võimalusel pärast tõrgete lahenemist.

28.01.2021 piiras LHV välismaakler meile teadaolevalt oma juhatuse otsusest tulenevalt GME, KOSS ja JNE ostuorderite töötlemise. Müügiorderite edastamist ei piiratud ja LHV klientidel oli võimalik oma positsioonidest soovi korral väljuda.

LHV ei saa välismaaklerile ette kirjutada, mida ta tegema peab

LHV-l ei ole võimalik kahjuks oma välismaaklerite ette kirjutada, et milliseid instrumente nad peavad millises mahus pakkuma. Samas ei ole me kindlasti olukorraga rahul ning otsime lisaselgitusi, lahendusi. On ka meie soov pakkuda oma klientidele võimalikult laia väärtpaberite valikut.

Jälgime olukorda aktiivselt ja juhul kui LHV välismaakler taasavab GME ostuorderite edastamise, siis avame selle kohe ka LHV klientidele.