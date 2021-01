Taiwani majandus edestas Hiina oma, kuid ainult lühiajaliselt

See oli ka viimane aasta, mil Taiwani majanduskasv edestas hiiglasliku naabri oma. Ja nii kuni 2020. aastani.

Esimest korda 30 aasta jooksul kasvas Taiwani sisemajanduse koguprodukt tõenäoliselt kiiremini kui Hiina SKP. Põhjuseks võib pidada varajast viiruse kontrolli alla saamist ja suurepäraseid eksporditulemusi. Ametlikud andmed reede kohta näitavad, et SKP kasvas eelmisel aastal 2,55% vastavalt Bloombergi majandusteadlaste uuringu mediaanhinnangule, võrreldes Hiina 2,3% tõusuga.

Saare suurimad tehnoloogiaettevõtted, nagu Taiwani Semiconductor Manufacturing Co. ja Hon Hai Precision Industry Co., on samuti tugevalt tõusnud 5G nutitelefonide, elektrisõidukite ja suure jõudlusega serveriseadmete globaalse nõudluse kõrval. Taiwani kaheksa suurimat tehnoloogiaettevõtet plaanivad varsti teatada eelmise aasta rekordilähedaste kasumite kohta.