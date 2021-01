Kui kaua kehtivad Soome reisipiirangud ning kas eestlased saavad Soomes koroonaproovi anda?

Küsimused ”kuidas ja mis tingimustel saab Soome reisida” tuleb reeglina alati suunata otse Soome Piirivalveametile, mis on vastutav ametivõim. Kui inimesel on püsiv elukoht Soomes või Soome elamisluba, saab ta reisida Soome. See informatsioon on Piirivalve koduleheküljel olemas.