Jüri Hambaravi Kliinik: kõige soodsam hambaravi on hambahaiguste ennetus

Väikeettevõtet on targlt majandatud ning Creditinfo hindas hambakliiniku pikaajalisi häid finantstulemusi ja maksedistsipliini tunnustuse vääriliseks. Jüri Hambaravi Kliinikule väljastati kõrgeima taseme ehk suurepärane krediidihinnang ja eduka Eesti ettevõtte tunnistus . „Finantsdistsipliin ja ausus on meie järjepidevuse alus. Kohe tasun laekunud arved kaupade ja teenuste (hambalabori) eest. Maksuametile maksan maksud iga kuu esimesel või teisel kuupäeval. Töötajate palgad lähevad tasumisele püsimaksekorraldusega kuu esimesel kuupäeval. Endale kannan palga üle kuu jooksul ja ainult sel juhul, kui firma kontole jääb kindel miinimumsumma. Dividendide maksmisel on samad põhimõtted,” kirjeldab Talpas jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtte majandamise reegleid.

Hambaarst Andla Talpas alustas teenusepakkumisega üle 20 aasta tagasi. „Esimesed hambakabineti masinad 1996. aastal sai soetatud pangapoolse soodusintressiga 22%. Mäletan, et rendipinna sisustamisel jäi torutööde tegemisest raha puudu. Probleem sai lahendatud, viies nii abielusõrmused kui ka ema ehted kulla kokkuostu. Igat Eesti krooni sai hoolega kalkuleeritud, raha oli ikka puudu, kuid ühekski hetkeks ei jäänud puudu tahtmisest,” meenutab Talpas möödunud aegu.

Ennetus ennekõike

Juhtiv põhimõte Jüri Hambaravi Kliinikus on hambahaiguste ennetus, kuna katkised hambad ja suus olev põletik mõjutavad üldtervist. Regulaarne hammaste tervise eest hoolitsemine on ressursisäästlik ja kindlasti valutum kui käestlastud hammaste ravimine. Kliiniku spetsialistid õpetavad patsientidele õiget suu ja hammaste hooldamise tehnikat ning vajadusel eemaldavad hambakivi ja -kattu, et hamba- ja igemehaigusi ennetada.

Korralik suuhügieen tagab hea tervise igas vanuses. Oluline on alustada regulaarse hambahooldusega juba imikueas, et luua püsiv vundament tugevatele hammastele täiskasvanuna. Jüri Hambaravi Kliinikus on ligi neljandik patsientidest alaealised. Lapsi õpetatakse enda hammaste eest hoolitsema ning vajadusel julgustatakse hammaste parandamisel ja piimahammaste eemaldamisel. Samuti tutvustatakse kliinikus patsiendile sobivaid hambahooldustooteid.

Haigekassa, Eesti Hambaarstide Liidu ja Tartu Ülikooliga koostöös tehakse kliinikus tasuta hammaste kontrolli, et kaardistada Eesti täiskasvanute suutervise seisukorda. Kontrolli eesmärk on paremini mõista ravivajadust piirkonniti ja leida üles inimesed, kes ei ole aastaid külastanud hambaarsti hirmu, rahapuuduse või hoolimatuse tõttu. Konsultatsiooni käigus julgustatakse ja toetatakse patsiente ning nõustatakse hambaravihüvitiste teemal.

Kliendid kiidavad

Tervisetrendi portaalis on kliendid jaganud doktor Andla Talpasele suurepäraseid hinnanguid. „Professionaalne, kogenud, põhjalik, nõuandev, eluterve, sõbralik, viisakas jpm. Annan end rahumeeli „operatsioonitoolis” tema ja ta naiskonna hoolde,” kõlab Aare jäetud tagasiside. „Tõeliselt tore arst! Väga arvestav, professionaalne ja lahkun alati sealt positiivsete emotsioonidega. Kaotas ära mu aastaid kestnud hambaarstihirmu juba esimese korraga. Soovitan kindlasti,“ on Saskia kommentaar.

Doktor Andla Talpas usub, et kliendid hindavad nii kogemustel põhinevat kvaliteetset teenust kui ka sõbralikku, toetavat ja asjatundlikku suhtlemist. „Meie jaoks on oluline, et patsient tunneb end oodatuna ja kindlates kätes. Hoiame isekeskis positiivset ja pingevaba töökeskkonda. Meil on asjalikud arutelud ravijuhtudest ning töövõtetest ja -vahenditest, käime regulaarselt koolitustel ning leiame ka vaba aja koos aktiivselt ja sportlikult veetmiseks. Ühiselt tunneme rõõmu rahulolevatest patsientidest,“ jagab Talpas infot hambaravikliiniku köögipoolelt.





