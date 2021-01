"Poola Facebook" kubiseb turvavigadest

Poola valitsusele lähedased ajakirjanikud avasid alternatiivi peavoolusotsiaalmeediale, Albicla, peale Donald Trumpi kasutajate eemaldamist Twitterist, Facebookist ning mitmetest teistest sotsiaalmeediakanalitest.

Albicla peaks selle omanike sõnul olema tsensuurivaba Facebook. Omanikeringi kuuluv Tomasz Sakiewicz ütles, et portaali loomine oli poolakate vastus Facebookis väidetavalt eksisteerivale ideoloogilisele meelsuskontrollile.

Uue keskkonna algus on aga olnud keeruline. Mitu häkkerit on muutnud veebilehe logo näiteks vikerkaarelipuks või Poola valitsuse vastaseks sõnumiks. Samuti on "tsensuurivabast" sotsiaalmeediaportaalist eemaldatud mitu valitsuskriitilist ajakirjanikku, kelle kontod hiljem siiski taastati.

Kui portaali välimuse muutmist võib nimetada üsna süütuks tegevuseks, siis hoopis suuremad mured on ilmnenud seoses kasutajate andmete hoiustamisega. Anonüümsed isikud on lekitanud Albicla kasutajate meiliaadresse ning mitmel häkkeril on õnnestunud sisse logida saidi administraatorite kontodele, mis on andnud neile ligipääsu kõikidele Albiclas olevatele isikuandmetele.

Tomasz Sakiewiczi sõnul on jutud turvaaukudest libauudised ning tal "on kahju, et see on ainuke asi, mida ajakirjanikud uue sotsiaalmeediakanali kohta küsivad".

Lisaks Sakiewiczile kuuluvad Albicla omanikeringi Poola peaministri sidemetega firma ning meediaettevõte, mille nimi on eesti keelde tõlkides "Vaba Sõna".

Alternatiiv Facebookile on osa Poola valitsuspartei meediaimpeeriumist, kuhu kuuluvad ka mitmed raadiokanalid ning riiklik telekanal TVP, mis on muudetud valitsuse hääletoruks.