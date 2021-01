Navalnõi „Putini paleest” rääkinud videos allikana esinenud Vene ärimees elab maapaos Eestis

Soomlastele pakub eelkõige huvi see, et Kolesnikov on finantseerinud miljonite eurodega Soome Noorsoofondi (Nuorisosäätiö) äritegevust Eestis. 2018. aastal andis Kolesnikovi ettevõte Noorsoofondile hiiglasliku protsendiga üle viie miljoni euro laenu. Raha kasutati kinnisvaratehinguteks, milles leidis Soome politsei kahtluste kohaselt aset kuritegusid. Kokku kahtlustab Soome politsei majanduskuritegudes ligi paarikümmet inimest.

Yle telesaate „MOT” toimetuse andmetel Kolesnikovi ennast kuritegudes ei kahtlustata.

72-aastane Kolesnikov on aga märkimisväärne allikas Navalnõi avaldatud uurimuses „Putini palee” kohta.

Paleest räägiti algselt juba umbes kümme aastat tagasi ja nende väidete aluseks olev informatsioon tuli just Kolesnikovilt. Tema sõnul tegid Vene ärimehed annetusi ettevõttele, mis pidi ostma vahendeid ja sisustust haiglatele. Raha kasutati Kolesnikovi sõnul aga palee ehitamiseks Putinile.

Kolesnikov põgenes Venemaalt 2010. aasta sügisel. Ta ostis ühe otsa pileti Türgisse, kust lendas edasi USA-sse. Kaasa võttis Kolesnikov mälupulga ja dokumente, mis sisaldasid andmeid muu hulgas palee salajaste finantseerimisskeemide kohta. Raha liigutati mitmete maksuparadiisifirmade kaudu.

Navalnõi paljastusvideot on YouTube’is vaadatud juba üle 90 miljoni korra ja see on olnud ka rahvusvahelise meedia üks peauudiseid.

„MOT” toimetus palus Kolesnikovilt kommentaare Navalnõi dokumentaalfilmis esitatud väidete ja Venemaa olukorra kohta.

„Navalnõi filmis on palju ka mulle uut informatsiooni. Ma ei ole kümme aastat selle teema kohta intervjuusid andnud ega taha ka nüüd seda kommenteerida,” ütles Kolesnikov „MOT” toimetusele.

Kolesnikovi jaoks tähendas Putini ründamine maapakku minekut. Oma uueks kodumaaks valis ta Eesti.

USA ajalehe New York Times intervjuus 2012. aastal ütles Kolesnikov, et loodab, et tema paljastused viivad Putini režiimi kukkumiseni.

„Kui saab näidata kogu riigile tõtt selle palee ja kogu masinavärgi kohta, peaks Putin lahkuma mõne nädalaga,” ütles Kolesnikov siis.