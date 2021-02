Omniva hoiatab: järjekordne petuskeem jahib klientide andmeid

Inimeste e-posti aadressidele on saabumas eksitava sisuga teateid ebaõnnestunud paki kohaletoimetamise katsest ning palvega sisestada oma andmed, et pakki oleks võimalik väljastada. Omniva hoiatab, et tegu pole nende poolt saadetavate sõnumitega, kutsub kliente üles tähelepanelikkusele ning palub need kirjad kustutada ning neile mitte reageerida.