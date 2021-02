KASULIKU OSTUKORV | Vaata, kelle tooli hinnasõda kõigutab: kellel on päriselt parimad hinnad ja kes kampaaniasõnumitega hämab?

Vaatamata kõigile ponnistustele ei ole suutnud Maxima ja Prisma , kes avalikult reklaamivad, et pakuvad turu odavaimat ostukorvi, seljatada Grossi toidukaupasid, kes jätkuvalt kõige soodsamat valikut pakub. Samas Grossi toidukaupadele järgnevad tõepoolest Maxima ja Prisma , kelle ostukorvide maksumused on väga lähestikku ning erinevad vaid sentide võrra.

Samas on aga näha, et näiteks Prisma ja Rimi puhul on võrreldes eelmise Kasuliku ostukorviga hinnad paari euro võrra langenud, Grossi toidukaupades on aga hinnad just paari euro võrra tõusnud. Ehk siis vahe on jäänud väiksemaks, kuid konkurendid Grossi poodi siiski kätte ei saa.