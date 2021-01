Euroopa Keskpanga juht: majanduse taastumine võib edasi lükkuda. Vene ekspert näeb suurt takistust

Samal ajal rõhutas Lagarde, et üleminek ülalpool mainitud uuele majandusele peaks muu hulgas kaasnema digitaliseerimise ja rohearenguga. Vene eksperdid peavad seda teesi aga liiga abstraktseks. "Digitaliseerimise panus majandusarengusse pole veel täielikult arusaadav," ütles Vladimir Vasiliev, USA ja Kanada instituutide juhtivteadur. "Lõppude lõpuks vähendab see tegelikult ainult ettevõtte kulusid, mis on suures osas seotud ettevõtete juhtimise, teabe otsimise ja lepingute sõlmimisega, kuid pole tõenäoline, et see mõjutaks midagi ka laiemalt."