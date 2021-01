Euroopa Keskpanga juht: majanduse taastumine võib edasi lükkuda. Vene ekspert näeb suurt takistust

2021. aasta võib osutuda taastumise aastaks, kuid selle protsessiga kaasneb tõenäoliselt väga suur ebakindlus - kuni hetkeni, mil toimub üleminek nn "uuele majandusele". Selle avalduse tegi esmakordselt veebis toimuval Davosi majandusfoorumil Euroopa Keskpanga (EKP) juht Christine Lagarde. Millal see üleminek täielikult käivitatakse, pole veel selge. Nagu märkis EKP juht, võib kogu Euroopat hõlmanud uute piirangute laine tõttu üleminek majanduse taastumisele veel venida.

Samal ajal rõhutas Lagarde, et üleminek ülalpool mainitud uuele majandusele peaks muu hulgas kaasnema digitaliseerimise ja rohearenguga. Vene eksperdid peavad seda teesi aga liiga abstraktseks. "Digitaliseerimise panus majandusarengusse pole veel täielikult arusaadav," ütles Vladimir Vasiliev, USA ja Kanada instituutide juhtivteadur. "Lõppude lõpuks vähendab see tegelikult ainult ettevõtte kulusid, mis on suures osas seotud ettevõtete juhtimise, teabe otsimise ja lepingute sõlmimisega, kuid pole tõenäoline, et see mõjutaks midagi ka laiemalt."

Teisalt arvas kõrgema maailmamajanduse ja rahvusvaheliste suhete teaduskonna professor Vladimir Zuev, et isegi kui digitaliseerimine võib saada üheks "uue majanduse" transiidi veduriks, viib selle areng veelgi suurema kihistumiseni arenenud riikide ja arengumaade vahel.

Probleem on selles, et rikkad ja vaesed riigid erinevad oluliselt digitehnoloogiale juurdepääsu osas. Sellest probleemist rääkis Davosi foorumil Mastercardi aseesimees Anne Kearns. Ta lisas, et tulevikus on tähtis sellised piirangud arengumaades likvideerida. Ent vaevalt keegi tõsiselt eeldab, et rikkad riigid vabatahtlikult sellisest eelisest loobuvad.

Kes päästab Euroopa majanduse?