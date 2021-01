ÄRILEHE KOMMENTAAR | Mida õppida pensionireformi valguses maailma hullutavast aktsiarallist? Mis tegelikult juhtus?

Esmase edu järel kangutati ka teisi suure lühikeseks müüdud huviga aktsiaid. Isegi Soome kunagine kultusaktsia Nokia sai tunda väikeinvestorite plahvatusliku ostuhuvi. Nokia aktsia hoiutähe hind kerkis päevaga korraks isegi sada protsenti. Ettevõte tegi haruldase börsiteate, et nemad küll ei tea, et ettevõtte tegevus annaks põhjust järsuks aktsia hinnatõusuks.

USA ja mitme teise arenenud väärtpaberituru kohta on olemas statistika, kui suur osa ettevõtte aktsiatest on lühikeseks müüdud. Sedasi nimetatakse laenatud aktsiate müüki eesmärgiga neid hiljem odavamalt kokku osta.

Väikeinvestorid lendasid seejärel aktsiale tormi. Kasumiteenimise kõrval hakkasid tooni andma sõnumid stiilis "maksame professionaalsetele investoritele, iseäranis riskifondidele, kätte". Riskifondid müüvad sageli aktsiaid, mis neile ei kuulu. Eesmärk on rikastuda aktsia hinnakukkumise pealt. Mida suurem kukkumine, seda rohkem teenitakse. Et tehing lõpetada, tuleb laenuks võetud aktsiad tagasi osta.

Et Eestis on käimas pensionireform, mille käigus sügisest saavad huvilised soovi korral ise investeerida pensioni investeerimiskontol, siis jääb mulje, et ka meil võivad osad kauplemise lembelised pensioniks rahakasvatajad kontod õhku lasta.

Õhus on mullistumise märke

Selline väikeinvestorite käitumine näitab maania faasi jõudmist, mis on omane turu tipu tegemisele. Siis võivad hinnatõusud olla erakordselt järsud ja kiired. Aktsiturg on suhtarvude kohaselt väga kallis. Turu tipufaasis keskendub sageli tugev ja suur aktiivsuse tõus väga vähestele aktsiatele.

Väga odavaks loetakse aktsiaturgu, kui hinna-kasumi näit on alla 10-12. USA aktsiaturgu esindaval S&P500 indeksi viimane P/E näit oli 42. Aasta tagasi oli näit 26. Teslal on see näit 1670, Apple'il 37, Amazonil 95, Alphabetil 37, Facebookil 26. Mida suurem number, seda kallim on aktsia.

Mida leidsid kauplejad GameStopi aktsias?

Kauplejad kasutavad mitmesuguseid tehnilise analüüsi indikaatoreid, mis annavad ostu- ja müügisignaale. Investorid vaatavad ettevõtte tegevust, väljavaateid, kas aktsia on odav ning ettevõtte kasvuväljavaateid.

Loodetavasti oskavad ostjad ise selgitada oma investeerimis- või kauplemisideed. Ehk on see midagi enamat kui "aktsia tõusis, ma ostan kah" või "teised ostavad, mina samuti". See on karjakäitumine ning ei lõhna ise tehtud kodutöö järele.

Eestis küll lühikeseks müümist ei eksisteeri, kuid vaadates, kui palju paksu verd on lühikeseks müümise lõimes, LHV foorumis, tekitanud ajutine võimaluse piirang üht või teist aktsiat osta või müüa, siis on tunda, et pensioni investeerimiskonto raames oma raha juhtimine võib tuua ka kohalikule aktsiaturule kasiinomentaliteedi. Kauplemine on oluliselt raskem kui pikaajaline investeerimine. Kas peab alati valima raskeima teenimisvõimaluse?