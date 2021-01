John C. Maxwell: ebaõnnestumine õpetab asju, mida edu kaudu õppida ei saa

Ära vaata ebaõnnestumisi ja edu kunagi eraldi

Maxwell rõhutas, et ebaõnnestumisi ja edu ei tohiks kunagi eraldi vaadata. "See on üks suur viga, mida me teeme. Vaatame ebaõnnestumisi ja edu pidevalt eraldi ja see on vale. Paneme edu paremale ja ebaõnnestumise vasakule ja ütleme: ma tahan edukas olla ega taha, et mul miski ebaõnnestuks. Niimoodi ei saa see olla, sest kui tahad tõesti olla edukas, siis sul päris kindlasti midagi ebaõnnestub. See on fakt, mitte teooria," kinnitas ta.

Mõelgem - ükskõik, millise eduka inimesega sa ka ei räägiks, eranditult kõigil neist on rääkida paljudest läbikukkumistest, vigadest, südamevalust, pettumustest, mida nad on läbi elanud, et saavutada see edu, mida me näeme.

Seega Maxwell kinnitas, et neid ei tohiks eraldada. Need peavad käima koos, sest ebaõnnestumistest õppides saavutad rohkem edu. Ebaõnnestumine õpetab asju, mida edu kaudu õppida ei saa. Seega kui ebaõnnestumisi pole, siis pole ka võimalust õppida, mida edu saavutamiseks vaja läheb. Ta pani südamele, et ärge eraldage neid, ärge viige neid üksteisest kaugele.

Kriis viib mugavustsoonist välja

Mõeldes meie ajale - meil on COVID-19. "Ma defineerin, mis on kriis. See pole õpetus, lihtsalt kriisi definitsioon. Kriisi teie elus saab kõige paremini defineerida ümbersõiduna. Kriis viib teid kursilt kõrvale, mugavustsoonist välja ja paneb teid kohta, kus te olla ei taha. Keegi pole kunagi reisil olles öelnud: küll on tore, et me pidime ümbersõidu tegema. Keegi pole kunagi öelnud: milline rõõm, ümbersõit! Küll on hea, et ma ei saa sinna, kuhu minna tahan võimalikult ruttu, imetore! Kellelegi ei meeldi ümbersõit, see on tohutult ebamugav. Kriis tõstab meid välja olukorrast, mida teame, harjumuspärasest tegevustest, mida teeme automaatselt ja paiskab meie maailma segi," kirjeldas Maxwell kriise meie eludes.