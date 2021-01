Nädala müstilisem kuju. Hullumeelne aktsiaralli on teinud ühest mehest paberil väga rikka tegelase. Kes ta on?

Uudised

Foto: Bill Jerome, Wikipedia

Käesoleva nädala teist poolt on saatnud meeletu aktsiaralli, mille taga on hiljuti veel vähetuntud GameStopi nimeline firma. Nende aktsia hind on tõusnud kõrgustesse. Redditi keskkonna foorumis alanud hullus päädis aasta tagasi vaid 4-dollarilise aktsiahinnaga ettevõtte väärtuse ülikiire kasvuga. Üks mees on sellest eriti kena kopika teeninud. Esialgu küll vaid virtuaalselt.