Eesti isikukaitsevahendite pakkuja pöörane aasta: müük kasvas pea kümme korda. Hinnad tõusid taevasse

Näiteks Corpowear müüs mullu kokku ligi 4 miljonit kaitsemaski ja 23 miljonit kinnast. „Need näitajad on enneolematud, kuid võinuks olla veelgi suuremad. Tavapärane oli olukord, kus nõudlus mõnede toodete järgi oli kümneid kordi suurem kui suutsime pakkuda. Ehkki me tahtnuks müüa kõigile, tuli teha valik, kes saab ja kes jääb paraku ilma. Kui enne koroonakriisi oli jõupositsioon kliendil, siis nüüd tarnija ja müüja käes," rääkis Sepp.

„Ehkki äri tegi rekordilisi tulemusi, polnud meie aasta mõistagi meelakkumine, vaid paras Ameerika mäed. Me pole kunagi nii palju töötanud, kohati ka ületöötanud. Otsuseid tuli teha kiiresti, et mitte tärkavaid võimalusi maha magada, kuid teisalt tuli säilitada külm pea, et vältida suuri vigu. Tagantjärele hinnates saime küll paar korda kergelt vastu näppe, kuid suures plaanis talitasime õigesti," ütles Taavi Sepp.

Ei soovita vahendeid ette varuda

Corpoweari juhi sõnul tegid nad kohe kriisi hakul kindla otsuse, et ei lähe spekuleerimise ega kalastamise teed. „Me ei võtnud uusi tarnijaid, kuigi pakkumisi tuli ustest ja akendest. Samamoodi klientidega: me garanteerisime isikukaitsevahendid eelisjärjekorras juba olemasolevatele klientidele. Pidasime silmas ka seda, kes on lühiajaline koroonaaja kunde ja kes võiks olla potentsiaalikas klient ka tulevikus," selgitas Sepp, kuidas nad keerulisel ajal tasakaalu hoidsid.

Corpoweari käive kasvas mullu ligi 10 korda, küündides 13,6 miljoni euroni. „Tahtsime jõuda majandusnäitajateni, kus me täna oleme, umbes kolme-nelja aasta pärast, kuid kriis tegi seda aega oluliselt lühemaks," nentis Sepp. „Seejuures tahaksime tänada oma töötajaid, riiki kui tellijat, kõiki koostööpartnereid, aga ka pankasid, kes meie investeerimis- ja laienemisplaanidega ilusti kaasa tulid ja finantseerimist pakkusid."

Missugune on seis aga täna, aasta hiljem? „Märksa rahulikum," tunnistas Sepp. „Kaitsevahendite nõudlus ja kättesaadavus on stabiliseerunud. Kohati on kriisieelsed hinnad taastunud, kohati mitte, sõltub tootest. Seetõttu ei soovita ma praegu ettevõtjatel spetsiaalselt suures koguses isikukaitsevahendeid ette varuda. Ehkki ebakindlust on omajagu, suudame oma klientidele tagada tarvikud ka pikaajaliselt ette," kinnitas ta.

Sepp märkis, et ehkki kasv pole tänavu nii plahvatuslik kui mullu, on Corpowearil ambitsiooni ja vahendeid, et edasi kasvada. Ettevõte laiendab tootevalikut, avab Tallinnas uue kaupluse ning siseneb välisturgudele, eeskätt Lätti ja Soome. Lisaks lansseerib Corpowear lähiajal ka mitu uut brändi.

Corpowear OÜ ehk endise nimega Kindakeskus on Tartust pärit ettevõte, mis alustas tegevust 2010. aastal. Ettevõte müüb isikukaitsevahendeid ja tööriideid nii ettevõtetele kui eratarbijale.