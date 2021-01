Eesti isikukaitsevahendite pakkuja pöörane aasta: müük kasvas pea kümme korda. Hinnad tõusid taevasse

Missugune on seis aga täna, aasta hiljem? „Märksa rahulikum," tunnistas Sepp. „Kaitsevahendite nõudlus ja kättesaadavus on stabiliseerunud. Kohati on kriisieelsed hinnad taastunud, kohati mitte, sõltub tootest. Seetõttu ei soovita ma praegu ettevõtjatel spetsiaalselt suures koguses isikukaitsevahendeid ette varuda. Ehkki ebakindlust on omajagu, suudame oma klientidele tagada tarvikud ka pikaajaliselt ette," kinnitas ta.