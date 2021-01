Katastroof tulemas ehk kas farmerid hakkavad sigu riigile andma? Ministeeriumi tegevus soosib rahvusvahelist suurkontserni

Suurem osa ehk ligi 65% Eesti seakasvatusest kuulub väliskapitalile. Ligi 40% seakasvatusest hoiab enda käes Soome kontsern HKScan. Väliskontsernidele kuuluvad nii seakasvatus, tapamajad kui ka lihatööstus, mis kujutab endast heitlikes majanduslikes oludes ideaalselt toimivat kooslust. Kui liha hind on kõrge, teenitakse raha seakasvatuses, kui liha hind on madal, teenitakse raha tapamajades-lihatööstustes. Raha liigub omaniku ühest taskust teise.

Loomulikult ei ole kogu Eesti seakasvatus väljasuremise ohus, sest praeguses olukorras omab ellujäämise eelist suur rahvusvaheline kontsern. Tõsistes raskustes on eelkõige kodumaisel kapitalil põhinev seakasvatus, mis on koondunud Eesti Tõusigade Aretusühistusse.

Eesti lihatööstustel on oma tooraineahelas kindlad tarnijad ja kõrvalt täiendavat liha ei vajata. Ka naaberriikide turg on täis. Eestis on praegu ligi 300 000 siga ning kui suur osa nende omanikest kaotab üle öö maksevõime, on kuri karjas.

Paraku on Eesti kapitalil põhineval seakasvatusel ainult üks tasku. Milles kas on või ei ole raha. Kuid just need ettevõtjad, kes kuuluvad Eesti Tõusigade Aretusühistusse, teevad ühiselt jõudluskontrolli, edendavad Eesti sigade tõuaretust ja loovad Eesti sea tõelist kuvandit. Eesti omad seakasvatajad kauplevad vabal turul, saavad etteantud turuhinda ja piltlikult öeldes hulbivad kui laevukesed heitlikul merel.

Oleme korduvalt palunud maaeluministeeriumilt abi, kuid ametnikud toimivad soovitule täpselt vastupidiselt. Näiteks vähendati ainukest seakasvatajatele suunatud riigipoolset toetust - aretustoetust - üle 50% ning nüüd venitatakse Euroopa Liidu poolt kehtestatud nn koroonatoetuse maksmisega. Kuid abi on vaja hädasti ja kiiresti.

Kui maaeluministeeriumi käitumine ei muutu, siis mõne kuu pärast Eesti kapitalil põhinevat, tõuaretusega tegelevat ja vabaturul oma sigu müüvat Eesti seakasvatust enam olemas ei ole.

On teada, et toetuse pärast käib verine võitlus kogu põllumajanduses - kes saab kui palju, nagu see meil ikka kombeks on, mis paraku pikendab toetuse kättesaamist ja kahjuks siin kõige suurem pidurdaja on olnud see, kes peaks abiaktsiooni eest vedama -maaeluministeerium.

Toetust on vaja kohe, mitte siis kui ...

Ehkki toetuse suurus ja jagunemine vastavalt tegelikule vajadusele pandi paika eelmise valitsuse koalitsioonikokkuleppega, ei sobinud see maaeluministeeriumile ja toetuste maksmist hakati sõna otseses mõttes torpedeerima.

Esmalt venitati taotluse esitamisega Euroopa Komisjonile, siis muudeti toetuse määrasid. Seati lisatingimusi, et kõik ei saakski toetust ja lõpuks timmiti ühele ettevõttele mõeldud toetuse maksimummäär nii väikeseks, et suurematele seakasvatajatele, kes tegelikult on praeguses olukorras kõige suuremad kaotajad, kujuneks toetus naljanumbriks.