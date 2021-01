FOTOD ja VIDEO | Eestlaste koroonakolle Dubais ja kodumaal. Delegatsiooni juht: kedagi hooletuses süüdistada ei saa

Uudised

FOTO: EXPO Eesti2020

Koroonaviirus levib üle maailma ja suured üritused jäävad aina ära või lükatakse neid edasi. Üks sellistest on EXPO ehk maailmanäitus, mis ühe korra edasi lükati, kuid toimub praeguste plaanide kohaselt alates oktoobrikuust Dubais. Eesti delegatsioon naasis hiljuti kohapealt ning sai "kingina" kaasa igal pool luurava viiruse. Korraldajad kinnitavad, et oktoobris on tegu ühe kõige turvalisema paigaga maailmas.