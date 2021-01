Vandeadvokaat: kas ikka tahame olukorda, kus suuremad või väiksemad el chapod korraldavad meie elu kabinetivaikuses sõlmitud kokkulepete alusel?

Üllatuslikult on järjest enam avalike asutuste juhtivtöötajaid asunud väitma, et kriitikat tuleb esitada majasisiseselt ja omavahel. Aga mis teha, kui kriitikat ei võeta kuulda või ei ole kompetentsi, et kriitikast aru saada? Veelgi enam - kas avalikkusel ei ole siis õigust teada, mis asutuste sees toimub, mis on igapäevased takistused töös ja kuhu meie kõigi raha kulub? Üllatavalt palju on juhtivisikuid, kes solvunult teatavad, et kriitika ei oleks pidanud kuuluma avalikustamisele. Aga kui info välja ei liigu või liigub, aga ainult kohitsetud pressiteadete vahendusel, siis pole ajakirjandusel ega laiemal avalikkusel ju võimalust töö kvaliteeti hinnata.

Isiklik solvumine ning hetkeline asutuse töömeeleolu häirumine ei ole piisav põhjus, et vilepuhujaid maha suruda. See kehtib ühtemoodi nii kohtunike, terviseameti, peaministri büroo, vangla- ja hooldekandesüsteemis töötavate isikute, vaktsineerimist korraldavate tervisehoiuasutuste töötajate kui ka näitejuhtide osas. Kui oled avaliku asutuse ametnik või juhtival ametikohal töötav isik, siis on avaliku kriitika talumine palga sisse kirjutatud ning suukorvistamine ja vilepuhujate lahti laskmine ei ole lahendus.