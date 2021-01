Väidetavalt ajaloo ühe nahaalsema kelmuse läbi viinud naist ajendasid inimlikud pahed

Prokuröride käs on e-kirjad, mis väidetavalt süü tõestamisel palju abiks on. Ühes küsib Holmes "kas majja tulevate audiitorite teekonnal on kõik sellised kohad kinni kaetud, millele nad ei tohi ligi pääseda." Laboridirektori kiri aastast 2014 sisaldab aga järgmist paljastust: "ma tunnen, et mul on surve kinnitada tulemusi, milles mul puudub kindlustunne." Balwani saatis järgmisel päeval Holmesile kirja, kus soovitas selle laboridirektori vallandada. Kuu aega hiljem lahkus too töötaja ise. Tema asemele võeti Balwani ihu-dermatoloog, kes käis vaid pisteliselt laboris, sest arstipraksis jäi tema põhitööks. Muidugi puudusid sel inimesel vajalikud paberid, et laborijuht olla.

Prokuröridel on käes ka äärmiselt häirivaid tõendeid. Väidetavalt jõudis Holmesi ja Balwanini kiri, kus üks arst oli pöördunud Theranose poole, sest nende test oli tema patsiendi puhul näidanud, et tema rasedus on katkenud. Õnneks tegi ta veel teste ja ka ultraheliuuringu, mis näitas, et patsient oli kuuendat nädalat rase. Theranose jaoks oleks võinud see asi lõppeda väga halvasti, aga eriti karmilt loomulikult lapsevanemate jaoks, kes oleks võinud saada valedel alustel uudise ning käitunud teadmises, et nad ei oota last. Holmesi advokaadid väidavad, et ükski patsient ei ole nende tegevuse tõttu kannatanud ja kui keegi ongi kogenud emotsionaalseid kannatusi, siis need ei ole finantspettuse protsessis olulised. Paljude tõendite puhul, mis paljastaks skeemi olemuse, ütlevad kaitsjad, et need ei puuduta finantsilist poolt.