Suur samm. Rohetiiger asutas kestlike ettevõtete esindusorganisatsiooni

Rohetiigri eestvedaja Mihkel Tammo sõnul on esindusorganisatsiooni loomise taga usk, et ühiselt ja koordineeritult tehtud rohehüppel on suurem mõju ühiskonnale, kui üksinda astutud sammudel. Eesmärk on koondada kuni 250 liiget, nendest 18 asutajaliiget ja 6 liiget on juba liitunud.

"Erasektor on võtnud selge initsiatiivi ja vastutuse, sest mõistetakse, et maailm on muutunud ning ainult kasvule orienteerituna ning loodust kurnates edasi minna ei saa. Ettevõtted on paindlikumad ja suudavad kiiremini muutusi ellu viia," rääkis Tammo. Ta lisas, et 250 on piisavalt suur arv, et ettevõtete tasandilt sündiv muutus hakkaks ühiskonnas suuremat mõju avaldama ja eeskujusid pakkuma ettevõtetele, kes alles otsivad võimalusi, kuidas oma teenuseid või tootmist reformida selliselt, et see keskkonda ei koormaks. Teisalt on see arv piisavalt väike, et Rohetiiger jõuaks iga liikmega individuaalselt tegeleda ja kestlikkuse poole suunata.