ERISAADE | Gamestop ja pinged börsil. Peeter Koppel: internetifoorumist alguse saanud idee võib viia turu järsu languseni

USA hädas arvutimängupoe aktsia arusaamatu liikumine on tõstnud hädakisa professionaalsete Wall Streeti investorite ja Ameerika tähtsate poliitikute seas. Paljud on saanud üle öö miljonärideks, kuid samas on börsid on üle maailma miinustes, kuna internetitrollid leidsid viisi, kuidas aktsiad katki teha.

Pikemalt juba Delfi Erisaate helirealt.

Peeter Koppel ristib Gamestopi aktsiat kokkuostva massi käitumise turumanipulatsiooniks. Teisisõnu viivad nad varade hinna tasemele, kus see loomulike protsesside tulemusena olema ei peaks.

„Sisuliselt võib olukorda kirjeldada nii, et eksisteerib tehniline reaalsus ja reeglite kontekstis ei ole arvestatud, et suur mass väikseid spekulante läheb koordineeritud tegevusega ära kasutama. Institutsionaalsed investorid, keda lüpstakse, pole saanud end sellise olukorra vastu kaitsta,” kommenteerib Koppel.

Kolm nädalat tagasi oli Gamestopi – arvutimänge ja mängukonsoole müüva Ameerika Ühendriikide poeketi – aktsia hind 18 dollarit. Neljapäeva hommikul umbes 470 dollarit. Tõuseb, langeb, kuid kasv on olnud tuhandetes protsentides.

Milles asi – USA riskifondid (hedgefund) panustasid selle peale, et Gamestopi aktsiad kukuvad ja müüsid seda nii-öelda lühikeseks. Nii nagu spordis saab kihla vedada kellegi kaotuse peale. Riskifondid on nüüd jännis ning on kaotanud miljardeid dollareid börsipiraatide tegevuse tõttu.

„Mis selles halba on,” küsib Koppel ning vastab: „Võib-olla hea on pigem see, et nõrkus on süsteemis välja tulnud. Aga problemaatiline on see, kui mõtleme raha kaotavale institutsioonile. Üks hetk võib kaotada süsteemselt oluline institutsioon raha ja siis väheneb süsteemi kui terviku usaldusväärsus. See on väga suur probleem aktsiaturul ja finantssüsteemis laiemalt. Kriisid kipuvad tekkima sellistes olukordades, kus üllatuslikul kombel juhtub midagi, mille kohta arvatakse, et see ei saa juhtuda. Riskipiiridest on välja mindud.”