Oligarh Arkadi Rotenberg teatas, et "Putini palee" kuulub hoopis temale

Opositsioonilise Aleksei Navalnõi organisatsioon peab selle rajatise tõeliseks peremeheks muidugi president Vladimir Putinit, sellest teooriast on avaldatud ka kümneid miljoneid vaatamisi kogunud Youtube video.

Ärimees tegi üllatava avalduse intervjuus Telegrami kanalile Mash.

"Nüüd pole see enam saladus - mina olen (selle maja asjus - toim) kasusaaja. See oli keeruline objekt, paljude võlausaldajatega. See on leid, koht on uhke,” kiitis Rotenberg. Ta täpsustas, et omandas palee mitu aastat tagasi.

Rotenbergi sõnul teadis ta, et "see on üsna skandaalne ja raske hoone", kuid otsustas selle siiski osta. Ta selgitas ka, et räägib oma varast alles nüüd selle ümber tekkinud skandaali ja "igasuguste vihjete" tõttu. "Seal pole midagi ebaseaduslikku," rõhutas ta.

Ärimehe sõnul kavatseb ta palee võtta tarvitusele hotellina.

Alles eile teatas portaal Znak.com viitega anonüümsele allikale, et juba lähiajal kuulutab mõni Putinile lähedane ärimees, näiteks Gennadi Timtšenko või vennad Boriss ja Arkadi Rotenberg, et palee kuulub neile.

Reedel avaldas Telegrami kanal Mash video, mis on väidetavalt filmitud "Putini palees". Videost nähtub, et hoone on "ehituse nulljärgus". Samal päeval näitas ka vene riigitelevisioon lugu, et "paleed" alles ehitatakse, ja et see on tulevane apartementhotell.