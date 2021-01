Karmid lood. Üks investeerimiskelmus lõppes suitsiidiga. Teisel puhul mõtles kõne saanud ametnik "kas nüüd kõlab pauk?"

Podcastis selgitas Kelt, et traagilise lõpuga juhtum algas telefonikõnega, kus investeerimiskelm kasutas psühholoogilist töötlemist. Ta veenis naisterahvast investeerima ligikaudu aasta aega, kuni naisel sai raha otsa. Siis hakkas ohver kasutama teiste raha. Selle tegi lihtsamaks see, et tegemist oli juriidilise isiku otsustusõigusega isikuga. Nõnda sai naine ligipääsu uutele finantsvahenditele. Ühel hetkel sai naine aru, et ta on sattunud kelmuse ohvriks, võlgnevus muutus ületamatuks raskuseks ja ohver võttis endalt elu.