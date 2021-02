Hansabuss lisab veebruarist 253 väljumist päevas. Kaheksaks aastaks võetakse Harjumaa läänesuund enda kätte

„Hansabussil tuleb päevas juurde 253 väljumist, mis teeb veidi alla 10 000 kilomeetri päevas. Toome teedele uued madalapõhjalised Iveco Crossway LE Line bussid, mis on vajalik samm, et parandada piirkonna bussiliikluse teeninduskvaliteeti. Sellega paranevad ka lapsevankriga ja eakate inimeste võimalused Harjumaa lääne suuna busside kasutamiseks," ütles Hansabussi juhatuse esimees Indrek Halliste. Bussides on 45 istekohta ja 41 seisukohta.

31 uhiuut bussi Harjumaal hakkavad teenindama Tabasalu, Vääna-Jõesuu, Keila, Keila-Joa, Harku, Harkujärve, Sõrve, Lohusalu, Klooga, Laulasmaa, Kloogaranna, Muraste, Suurupi, Padise, Harju-Risti, Nõva, Maardu ja Tallinna vahelisi bussiliine nr 108, 109, 111, 111A, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 127A, 128, 129, 137, 146 ja 180E.

Avatakse esimene ekspress-maakonnaliin

1. veebruaril alustab tööd Eesti esimene ekspress-maakonnaliin Tabasalu-Tallinn-Maardu (180E). Uus transpordilahendus ühendab kolme omavalitsust ning sellest võidavad nii Harku valla, Maardu linna kui ka Tallinna erinevate linnaosade elanikud.

Uus 180E ekspressliin läbib mitmeid olulisi peatusi Maardu, Kallavere, Lasnamäe Mustakivi ja Laagna, kesklinna, Kristiine, Haabersti, Tabasalu ja Rannamõisa elanike jaoks ning erinevalt tavalistest liinidest on 180E liinil vähem peatusi. Kasutusele võetakse kogu liini ulatuses kehtiv ekspressliini validaatoripilet, mille hind Ühiskaardiga ostes on 1,28 eurot.

Hansabuss teenindab Harju maakonna lääne suuna avalikke bussiveoliine järgmised 8 aastat. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega sõlmitud lepingu kogumaht on 24 miljonit eurot. See teeb Hansabussi jaoks aastaseks lepingumahuks orienteeruvalt 2,85 miljonit liinikilomeetrit ja 3 miljonit eurot aastas. Uute busside ostuks on Hansabuss teinud juba 5,3 miljoni euro suuruse investeeringu.