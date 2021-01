KredExi lisatoeta oleks Alexela seisnud suve lõpus silmitsi krahhiga. „Kiviõli oleks praegu likvideerimisel”

Vähe intervjuusid algab niivõrd puhtsüdamliku ülestunnistusega, kui see vestlus viimased kuus aastat Alexela kontserni juhtinud Andreas Laanega (45).

„Meil oli suur sündikaatleping ja sattusime olukorda, kus me ei oleks suutnud seda pikendada naftaturu olukorra tõttu. Ehk meil oli ees konkreetne küsimus: kui me ei suuda laene pikendada, mida me siis teeme? Vaatamata sellele, et meil läks mujal hästi, oleks meil Kiviõli tükk kukkunud pikali ja ma arvan, et Kiviõli oleks praegu likvideerimisel,” rääkis ta.

Veel tuleb juttu sellest, miks on koroona teine laine Alexela grupi jaoks emotsionaalselt halvem, mida arvab konserni juht Porto Franco ümber lahvatanud altkäemaksuskandaalist, kui palju puutus Alexela laenu taotledes kokku Kersti Krahtiga, millised on Laane ootused uuele valitsusele ja mida arvab ta plaanist 2040. aastaks täielikult loobuda põlevkivi kasutamisest energeetikas.