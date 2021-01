Paet: Euroopa Liidul tuleb jõuda investeeringuteleppeni ka Taiwaniga

"ELi kaubandusvolinik Valdis Dombrovskis on öelnud, et pärast investeerimislepingu kokkuleppele jõudmist Hiinaga, saab Euroopa Liit vaadata, kuidas piirkonnas teiste investeerimislepingutega edasi liikuda. Arvestades, et EL ja Hiina jõudsid investeerimislepingu küsimuses põhimõttelise kokkuleppeni eelmise aasta lõpus, tuleb Euroopa Liidul öelda, kuidas me Taiwaniga edasi liigume," sõnas Paet.