Rainer Vakra Foto: Ilmar Saabas

Homme asub Tallinna Soojuse juhi kohal tööle Rainer Vakra, kes astus selleks välja sotside erakonnast. Tallinna Soojus on üks isevärki ettevõte, mille peamine ülesanne on ühe lepingupartneri kontrollimine. Keskmine brutotasu selles asutuses on ligi 4500 eurot.