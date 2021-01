Eesti Rahvusringhäälingu turundus- ja müügiosakonna juht Pille-Mai Helemäe ütleb eelarve kohta selgituseks, et tegevuskulude vaates on Eesti Rahvusringhäälingu eelarve püsinud samal tasemel nagu varasematel aastatel. "Kui numbreid vaadata, siis on see isegi vähenenud," lisab ta.

Millised numbrid vastu vaatavad? Kas programm saab raha juurde ning kuidas läheb juhatusel?