Teisele ringile. Teistmoodi kohtingurakenduse loonud ettevõtja võib peagi saada ülirikkaks

Algselt soovis ta luua naistele mõeldud sotsiaalmeediakanalit, aga toonane äripartner, Vene miljardär Andrei Andrejev veenis ta ümber. Sündis "naine astub esimese sammu" rakendus Bumble. Nende kontseptsioon on lihtne. Kui kaks inimest sobivad, siis on naisel 24 tundi aega, et saata esimene sõnum. Kui ta seda ei saada, siis kaob ka see kontakt. Kui naine sõnumi saadab, siis on mehel aega 24 tundi vastamiseks. Kui ta seda ei tee, siis kontakt kaob. Kui mõlemad on teineteisele antud aja jooksul kirjutanud, siis kaob ka taimer.

Bumble sai alguses 2014. aasta lõpus. Eelmisel nädalal andsid omanikud sisse avalduse minemaks börsile. Selgus, et 2019. aastal oli Bumble'i käive 488,9 miljonit dollarit. Aastaga oli see kasvanud 35,8%. Alates 29. jaanuarist kuni 30. septembrini 2020 oli nende käive 376,6 miljonit. Rakendusel on keskmiselt 42 miljonit kasutajat kuus, kellest 2,4 miljonit on maksvad ehk premium-versiooni kasutajad. Arvatakse, et Bumble'i väärtus võib kerkida IPO ajal 8 miljardi dollarini. 2019. aastal ostis enamusosaluse rakenduses Blackstone Group (sama grupp ostis Luminori panga) ja siis hinnati rakenduse väärtuseks 3 miljardit dollarit. Blackstone'i tehingu osaks oli ka Andrei Andrejevi lahkumine Bumble'i loonud ettevõttest MagicLab. Wolfe Herd sai tegevjuhi koha endale.

Bumble'i peakorter asub Texases, mis ei ole just tuntud tehnoloogiafirmade asupaigana. Bumble'i juhtkonnas on peamiselt naised. Wolf Herd (31) on saamas noorimaks naisjuhiks tehnoloogiasektoris, kes viinud oma firma börsile.