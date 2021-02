Starshipi kullerrobotitel läheb pandeemia tõttu hästi, lapsed püüavad neile banaane sööta

2014. aastal Skype’i kaasasutajate Ahti Heinla ja Janus Friisi asutatud Starship Technologiesil olid robotid liikvel juba enne 2020. aastat, aga pandeemia on ettevõtte kasvule kõvasti kaasa aidanud. Eelmisel kuul jõuti miljoni autonoomse kullerveoni, mis tähendab 2019. aasta augustist kuni 2021. aasta jaanuarini 900-protsendist kasvu. 100 000 kullerveoni jõudmiseks kulus näiteks viis aastat, teatab Business Insider.

Toidu kojutoimetamine on üks vähestest tegevusaladest, mis on pandeemia tõttu taganttõuke saanud ja Starshipil on see eelis, et robotid muudavad teenuse kontaktivabaks.

Et toidu kullervedude kasvutempoga kaasas püsida, oli vaja rohkem roboteid. Nende arv ligi kahekordistus eelmisel aastal umbes tuhandeni ning selle aasta jooksul on plaanis lisada veel tuhat, teatas Heinla Business Insiderile.

Starshipi robotid vuravad linnades ja ülikoolilinnakutes USA-s, Suurbritannias ja mõnel pool Euroopas. Mõnedes kohtades on need nii tavaliseks saanud, et kohalikud lapsed püüavad roboteid toita.

„Lapsed söödavad robotitele tänaval banaane,” ütles Heinla, kelle sõnul on seda märgatud mitu korda Inglismaal Milton Keynesis. „Aga robotid ei ole tegelikult näljased banaanide järele.”

Starshipi pressiesindaja ütles, et ettevõte on dokumenteerinud vähemalt viis erinevat korda, kui lapsed on püüdnud roboteid sööta. See on teretulnud muutus võrreldes 2018. aastaga, kui Heinla ütles Business Insiderile, et mõned jalakäijad on robotile jalaga virutanud.

Heinla sõnul on söötmiskatsed märk selle kohta, et robotid on muutumas igapäevaelu osaks. „Meie robotid on tõesti kogukonna osa. Kui te elate ühes sellises piirkonnas, kus meie teenus töötab, on võimatu seal elada, ilma et teaksite meie robotite olemasolust,” ütles Heinla.

Kolmapäeval teatas Starship, et on kindlustanud 17 miljoni dollari suuruse finantseeringu, mis tähendab, et kokku on nüüdseks kogutud 102 miljonit dollarit.