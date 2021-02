VAATA JÄRELE | Keit Pentus-Rosimannus Autorollo skandaalist: ma tean, et ma ei ole teinud midagi valesti

Pentus-Rosimannus rääkis, et Kaja Kallas ütles talle rahandusministri ametikohta pakkudes, et tal on kogemus 2009. aasta kriisist. Kuigi toonane kriis oli praeguses erinev, oli Pentus-Rosimannus Jürgen Ligi kõrval see inimene, kes aitas lahendusi leida.

Pentus-Rosimannus tõdes, et nende koostöö Kallasega toimib. "Me oleme head kolleegid, toetame teineteist," kinnitas ta.

Rahandusminister rõhutas, et lühiajaliste probleemide vaates on kõige ajakriitilisem ja olulisem tervisekriis. "See on läbivalt kõikidel nõupidamistel teema number üks. Lisaks vaktsineerimise tempo ja vaktsineerimine tervikuna," rääkis ta.

Pikemaajalise probleemina tõi ta välja kliimat puudutavad väljakutsed ja rahvastiku vananemise.

Riigieelarvest rääkides ütles Pentus-Rosimannus, et riigieelarves ei tohiks olla sisustamata kärpeid. "Tühja õhku eelarves olla ei tohiks. Esimene eesmärk on, et me kuidagi naaseksime eelarve distsipliini juurde," märkis Pentus-Rosimannus.

Rahandusminister rõhutas, et laenu tuleks kasutada vaid siis, kui laenurahaga tehtud investeeringud on mõistlikud.

Maksutõuse Pentus-Rosimannus ei toeta ja leiab, et see on libedale teele minek. "Ma ei arva, et maksude tõstmine on ainuke valik."

Seda, milliseid koroonakriisist räsitud sektoreid koalitsioon toetama asub, rahandusminister öelda ei soovinud, kuid viitas, et valitsuse eesmärk on suunata toetusi sinna, kus neid kõige rohkem vaja on.

Pentus-Rosimannuse karjääri varjutavast Autorollo skandaalist rääkides tõdes ta, et küllap on ka neid inimesi, kellel see on teravalt meeles.

Saatejuht viitas, et ringkonnakohus otsustas, et ka Pentus-Rosimannus oli vastutajate hulgas, kuid riigikohtu otsusega pääses ta süüst ja Siim Roode jäi üksi süüdi. "Kirjavahetused näitavad, et teie ja teie abikaasa juhtisite firmat ja Roode täitis käsku," ütles Vilja Kiisler.

Pentus-Rosimannus leidis aga vastupidist ja rõhutas, et kohtuotsus ütleb, et osalt nendele samadele kirjadele tuginedes ei ole ta eksinud. "Kohus on seda hinnanud kogumis. Ma tean, et ma ei ole teinud selles asjas midagi valesti."