VILJA KÜSIB | Keit Pentus-Rosimannus Autorollo skandaalist: ma tean, et ei ole midagi valesti teinud

Miks just teie pidite rahandusministriks saama? Maris Lauri oleks olnud loogilisem valik.

Valitsuskabineti kokkupanemise eelisõigus on peaministril. Kui Kaja Kallas üle-eelmise nädala lõpupoole mulle selle ettepaneku tegi, siis oli tema põhjendus, et mul on 2009. aasta kriisi kogemus. See oli küll väga erinev praegusest tervisekriisist, aga tol korral olin ma Jürgen Ligi kõrval üks neid, kes pidi leidma tollele kriisile lahendusi ja aitama väga pingelisi eelarveläbirääkimisi pidada. Teiseks, olin Reformierakonna delegatsioonis koalitsiooniläbirääkimistel algusest peale kõigi teemade arutamise juures. Rahandusministril peab olema detailne ülevaade sellest, mis kokku lepiti, see aitab hilisemas kaheaastases valitsemisperioodis ohje hoida.

Saate Kaja Kallasega väga hästi läbi. Mis ajast te sõbrad olete?

Oleme Kaja Kallasega head kolleegid. Poliitikas on ikka nii, et kui aetakse asju ühise eesmärgi nimel, siis on mõistlik, et koostöö laabub. Olen Kaja Kallasele toeks, nagu oskan, et tal õnnestuks see, mida on ette võtnud – ja see ei ole kaugeltki lihtne.

Aga mis ajast sõbrad olete?

Ma ei oska öelda, kas oleme südamesõbrad. Oleme head kolleegid, toetame teineteist.

Olete öelnud, et EKRE-vaba valitsus on väärtus omaette. Kas see natuke liiga väike ambitsioon ei ole? Ärge nüüd öelge, et paremat polegi välja pakkuda?

Kui mõtleme tagasi natuke rohkem kui kahe nädala tagusele ajale – siis läbirääkimised algasid – ja kogu tollase õhustiku peale, siis mulle tundub küll, et pingest vabakssaamist oodati väga. See pinge tulenes tollase valitsuse ühe osapoole käitumisest. Kindlasti on uus valitsus endale seadnud hulga ambitsioone.

Aga välja need ei paista. Oli ebamugavusvalitsus, nüüd on mugavusvalitsus.

Kas ebamugavusvalitsus oli parem?

Kaks aastat on pikk aeg, te peate ikkagi seadma ka kõrgemaid sihte kui EKREst lahtisaamine.