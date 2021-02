Kuvariga töötajatele prillihüvitise maksmise plaan tekitab küsimusi

"Kui on ette nähtud, et tööandja peab töötajatele lähedalt vaatamise prillid kompenseerima, siis miks ei ole seda ette nähtud kõikidele töötajatele. Väga paljudel tööaladel on vaja hästi näha nii lähedalt kui keskmiselt kauguselt, olgu see siis õmbleja või muusik või keevitaja," rääkis Pauklin.