Koostootmisjaamade sajad miljonid toetuseurod kaovad

Üks koostootmisjaamadest, mis 2009. aastal esimeste seas toetust hakkas saama, on Fortum Tartu tütarettevõttele Anne Soojus AS-ile kuuluv Tartu elektrijaam. Kuigi toetuse maksmine tänavu lõppeb ja ettevõttele tähendab see tulude vähenemist, jätkab jaam tööd ja piirkonna kaugküttehinnale see mõju ei avalda, ütles Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots.

"Me arvestasime juba koostootmisjaama investeeringu planeerimisel, et toetusperiood on 12 aastat ja see ei tule meile kuidagi ootamatusena. Toetuse mõte oligi ergutada taastuvaid allikaid kasutavate energiatootmisüksuste teket, mis esimesed 12 aastat saaksid toetust ja hiljem peavad tavatingimustel edasi tegusema," lausus Külaots.