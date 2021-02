UURING | Paljud teisest sambast lahkujad kasutavad väljavõetavat raha arvete või muude kohustuste tasumiseks

Möödunud aasta detsembris läbi viidud uuringule vastanutest 29% ütles, et nad peavad katma oma rahalisi kohustusi ja igapäevakulusid, kusjuures eestikeelsetest vastajatest nimetas seda põhjust 23% ja muukeelsetest 52%.

„Tänase finantsstressi vähendamine on üks võimalus, kuid see võib olla ajutine, mitte jätkusuutlik lahendus. Pigem võiks mõelda, kuidas tagada endale rahaline turvatunne nii täna kui ka pensioniajaks, mil sissetulekud märgatavalt vähenevad,“ nentis SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.