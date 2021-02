KUULA SAADET | Tööandjate Keskliidu pooltund: kas Eesti tahab olla elektrit importiv või eksportiv riik?

„Eelmisel aastal oli sadu tunde, kus Narva elektrijaamades ei genereeritud suurde elektrivõrku ühtegi megavatti ja ometigi kõigil meil tuled põlesid ja tarbijatena ei tundnud me seda kuidagi. Tänaseks on Eesti elektrisüsteem ümber ehitatud selliselt, et me ei sõltu enam ühe elektrijaama tööst. Küsimus ei ole seega varustuskindluses, vaid selles, kas Eesti tahab olla elektrit eksportiv riik või mitte. Elektri ekspordiks peavad olema jaamad Euroopa ühtsel elektriturul konkurentsivõimelised, põlevkivielektrijaamad kahjuks üha suuremal määral seda ei ole,” räägib Veskimägi.

Mida Eleringi juht siin täpsemalt mõtleb, on see, et süsinikuheiterikka põlevkivielektri tootmine on kvoodihinna tõusu tõttu liiga kallis olemaks Euroopa ühtsel siseturul konkurentsivõimeline. Ka Eesti tuleviku elektritootmise portfell peab olema süsinikuheitevaba. Tuleb investeerida sellistesse elektritootmise viisidesse, mis oleks Eesti ja Euroopa Liidu kliimaeesmärke silmas pidades tulevikus jätkusuutlikud. Kindlasti keegi põlevkivielektrijaamu kinni ei pane, turg peab selle otsustama.

„Oluline on vaadata Euroopat ühtse energiasüsteemi ja turuna. Tuuleenergia puhul näiteks tähendab see, kui palju me saame võtta tuuleelektrijaamade võimsust kui kindlat võimsust tiputarbimise ajal. Kui Eestit eraldi vaadata, siis võiks see number olla 1,6 protsenti kogu installeeritud tootmisvõimsusest. Kui aga vaadata kogu Euroopat Gibraltarist Nordkapini koos, siis on see number juba 16 protsenti. Lihtsalt tuulefront läheb üle Eesti ühe korraga, Euroopa on aga piisavalt suur ja üha paremini ühendatud. Simuleerides kuskil erinevaid kliima-aastaid, puhub tuul alati mingi tugevusega. Tuuleparkidel on potentsiaal varustuskindluse tagajatena, kui vaadata võrku ja turgu Euroopa-üleselt. Loomulikult annab see veel palju enam võimalusi koos salvestusvõimekustega,” mainib Eleringi juht.