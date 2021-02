KUULA SAADET | Tööandjate Keskliidu pooltund: kas Eesti tahab olla elektrit importiv või eksportiv riik?

“Oluline on vaadata Euroopat ühtse energiasüsteemi ja turuna. Tuuleenergia puhul näiteks tähendab see kui palju me saame võtta tuuleelektrijaamade võimsust kui kindlat võimsust tiputarbimise ajal. Kui Eestit eraldi vaadata siis võiks see number olla 1,6% kogu installeeritud tootmisvõimsusest, kui aga vaadata kogu Euroopat Gibraltarist Nordkappini koos on see number juba 16%. Lihtsalt tuulefront läheb Üle Eesti ühe korraga, Euroopa on aga piisavalt suur ja ühe paremini ühendatud, kuskil simuleerides erinevaid kliima aastaid alati tuul puhub mingi tugevusega. Tuuleparkidel on potentsiaal varustuskindluse tagajatena, kui vaadata võrku ja turgu Euroopa üleselt. Loomulikult annab see veel palju enam võimalusi koos salvestusvõimekustega,” mainib Veskimägi.