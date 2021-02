Gamestopi saaga mõjus riskifondile hävitavalt. Nüüd loobuti ka mitmetest teistest spekulatiivsetest investeeringutest

Melvinile sai saatuslikuks riskifondide poolt sageli kasutatav aktsiate lühikeseks müümine. See tähendab, et fond laenab aktsiaid ning müüb need kohe maha. Hiljem loodavad nad samad aktsiad odavamalt tagasi osta ning laenuandjale tagastada.

Gamestopi aktsiatega sedasi äritsemine sai neile aga saatuslikuks. Väikeinvestorid märkasid, kuidas Gamestopi langusele on panustatud sedavõrd suuri summasid, et riskifondidel on vaja õige pea ära osta pea kõik turul liikuvad Gamestopi osakud. See pani neid internetiplatvormide abil mobiliseeruma ning aktsiaid endale krabama. Gamestopi aktsiate hind hüppas lakke.

Seetõttu oli Melvin Capital sunnitud laenu tagastamiseks maksma nii suure rahasumma, et see moodustas 53 protsenti kogu riskifondi väärtusest. Mõningad väikeinvestorid suhtusid taolisse asjade käiku üsna irooniliselt.

Internetis levivad näiteks postitused, kus kirjutatakse, et “minna on veel vaid 47 protsenti”. Taoliste rõõmuhõisete põhjuseid võib otsida 2008. aastast, mil just need samad riskifondid laostasid aktsiaid lühikeseks müües paljud väikeinvestorid.

Vaatamata asjaolule, et saaga suurim osaline Melvin on raha korstnasse kirjutanud ning turupositsioonist väljunud, ei näita Gamestopi aktsiaga toimuv rahunemise märke. Tegemist on endiselt USA turul ühe enim lühikeseks müüdud aktsiaga. Seetõttu ei ole esialgu näha ka hinna normaliseerumist.

Melvini juhid on aga otsustanud investeerimisportfelli riske märkimisväärselt vähendada. See tähendab, et lisaks Gamestopile väljuti ka mitmetest teistest spekulatiivsetest tehingutest USA börsil. Eksperdid arvavad, et edaspidi kasutavad riskifondid julgemalt seadusepügalaid, mis lubavad investeeringuid salastada. Seeläbi loodetakse tulevikus taoliseid hävinguid vältida.