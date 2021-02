Pikaajaline pangandussektori tippjuht asus luksusautode Tallinna esindust juhtima

Toomemets sõnas, et Lexus Tallinn annab talle võimaluse rakendada oma seniseid juhtimiskogemusi, kuid leida enda jaoks ka midagi uut. "Mul on au ja hea meel asuda juhtima Lexus Tallinna meeskonda. Tegemist on ettevõttega, mis esindab tugevat brändi ja kõrgetasemelist klienditeenindust. Eesmärk on hoida ettevõtte tugevusi ja nende põhjal muuta Lexuse bränd veelgi nähtavamaks ning laialdasemalt kasutatavaks," lausus ta.